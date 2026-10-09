Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα F-35 και την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο εξαπολύει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., κάνοντας λόγο για υποχώρηση της κυβέρνησης και εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία και την ανάγκη συνεννόησης στα εθνικά θέματα εξαπολύει ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ., με ανακοίνωσή του.

Στην ανακοίνωση, γίνεται αναφορά στις προειδοποιήσεις του Αλέξη Τσίπρα για την πώληση αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τα F-35, ενώ ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά και την αναστολή της πόντισης του καλωδίου.

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Ειδικότερα, ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιούσε στη Βουλή για την επικείμενη πώληση F-16 στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χαρακτηρίσει τις σχετικές αναφορές «ψέμα».

Παράλληλα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αποδίδει στον Αλέξη Τσίπρα ευθύνη για την παραγγελία των F-35 από την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες είχαν ξεκινήσει τον Μάιο του 2014. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τσίπρα κατά την περίοδο 2017-2019, οι οποίες, σύμφωνα με τον Τομέα, συνέβαλαν στην προώθηση του East Med Act και στην επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία τον Ιούλιο του 2019.

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«Τι εννοεί ως φουρτούνα;»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα «ελαφρύ αεράκι στα νερά του Αιγαίου».

Ο Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.ΑΣ. διερωτάται γιατί, εφόσον η κατάσταση είναι τόσο ήπια, παραμένει παγωμένη εδώ και δύο χρόνια η πόντιση του καλωδίου. Παράλληλα, επικαλείται τις τουρκικές ενέργειες στην Κάσο και την ανακοίνωση δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο από την Τουρκία, θέτοντας το ερώτημα τι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «φουρτούνα».

Κριτική για τη συνεννόηση στα εθνικά θέματα

Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσης, ο Τομέας ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για την έκκλησή του να υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης στα εθνικά θέματα.

Όπως υποστηρίζει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εργαλειοποίησε τα εθνικά ζητήματα σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις: το 2019 με τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον Μάιο του 2023 με τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό και τον Ιούλιο του 2023 με τη Θράκη.

Κλείνοντας, καλεί τον πρωθυπουργό να αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, να ζητήσει συγγνώμη και στη συνέχεια να επανέλθει στο ζήτημα της συνεννόησης, καταλήγοντας με την αιχμή ότι «η ευθιξία είναι ξένη λέξη για εκείνον».