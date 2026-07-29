Ακούσαμε τον Γιάννη Μώραλη να λέει πως «ότι ένας δήμαρχος μπορεί να πάει να ακούσει τις θέσεις ενός νέου κόμματος για την Αυτοδιοίκηση σημαίνει συμπαράταξη, μυστικές συμφωνίες, αντικυβερνητικό μέτωπο κοκ;»
Δεν έχει απόλυτο δίκιο;
Και γι΄ αυτό αγνόησε όποιους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να πάει στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ.
Κατά τη γνώμη του υπογράφοντος ο Γιάννης Μώραλης είναι ένας από τους σημαντικότερους δημάρχους της χώρας.
Αποτελεσματικός, με ανοιχτό μυαλό, με αξίες και χωρίς κόμπλεξ, διεκδικητικός αλλά όχι αντικυβερνητικός- και πάντα για το καλό του Πειραιά.
Τα καλά ας λέγονται καμιά φορά.
Β.Σκ.