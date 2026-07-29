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Αποτελεσματικός, με ανοιχτό μυαλό, με αξίες και χωρίς κόμπλεξ- και πάντα για το καλό του Πειραιά.

Ακούσαμε τον Γιάννη Μώραλη να λέει πως «ότι ένας δήμαρχος μπορεί να πάει να ακούσει τις θέσεις ενός νέου κόμματος για την Αυτοδιοίκηση σημαίνει συμπαράταξη, μυστικές συμφωνίες, αντικυβερνητικό μέτωπο κοκ;»

Δεν έχει απόλυτο δίκιο;

Και γι΄ αυτό αγνόησε όποιους έλεγαν ότι δεν έπρεπε να πάει στην εκδήλωση της ΕΛ.Α.Σ.

Κατά τη γνώμη του υπογράφοντος ο Γιάννης Μώραλης είναι ένας από τους σημαντικότερους δημάρχους της χώρας.

Αποτελεσματικός, με ανοιχτό μυαλό, με αξίες και χωρίς κόμπλεξ, διεκδικητικός αλλά όχι αντικυβερνητικός- και πάντα για το καλό του Πειραιά.

Τα καλά ας λέγονται καμιά φορά.

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Β.Σκ.