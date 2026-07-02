Για τις επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή ενός ανθρώπου.

Σε πρόσωπα που έχουν χάσει ζωτικό χώρο έκνομης ή παραβατικής δράσης στη Θεσσαλονίκη πέφτουν οι υποψίες της Αστυνομίας σε σχέση με τους δράστες των τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Ν.Δ. Επιθέσεις που στοίχησαν την ζωή ενός ανθρώπου. Της Βάγιας Νέστορα.

Πρώτοι στη λίστα των υπόπτων είναι άτομα που είτε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις καταλήψεις στο Αριστοτέλειο μετά από τις αλλεπάλληλες αστυνομικές επιδρομές των τελευταίων ετών είτε από πρόσωπα που ενεργούν κατ΄ εντολή φυλακισμένων ή υποδίκων για εγκλήματα οπαδικής βίας.

Λ.Ι.