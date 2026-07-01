Ο Στέλιος Πέτσας και η Ζωή Ράπτη είπαν δημοσίως ότι ο Βασίλης Φεύγας πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ.

Εσωκομματική φουρτούνα προκάλεσε η επιστολή (και κυρίως η δημοσιοποίησή της) του Βασίλη Φεύγα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την οποία προτείνει την αλλαγή του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Παύλος Μαρινάκης «άδειασε» τον Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ για την επιστολή, ωστόσο σε ερώτηση για το αν θα παραμείνει στη θέση του, απάντησε: «Από ό,τι γνωρίζω ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση». Αντίστοιχα, ο ίδιος ο Βασίλης Φεύγας δεν έδειξε να έχει καμία τέτοια διάθεση, σε δηλώσεις που έκανε στον ΑΝΤ1.

Την ίδια στιγμή, όμως, αρκετοί βουλευτές επιθυμούν την απομάκρυνσή του. Μεταξύ αυτών και ο Στέλιος Πέτσας και η Ζωή Ράπτη, οι οποίοι το δήλωσαν, μάλιστα, δημοσίως.

«Δεν δέχομαι ο κομματικός Γραμματέας είναι κάποιος ελαφρόμυαλος και πετάει κάτι στον αέρα. Αμφισβητεί δύο κεντρικές επιλογές του προέδρου του κόμματος. Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένας νόμος που είχε πολιτικό κόστος για την παράταξη. Εγώ δεν τον υπερψήφισα, αλλά να είναι λάθος να ανοίγει το θέμα ξανά. Όσον για τον Σαμαρά, είναι μια προσωπική επιλογή του πρωθυπουργό. Είναι άστοχη η επιστολή, θεωρώ ότι δεν μπορεί να μείνει στη θέση του», είπε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής στο ERTnews Radio και πρόσθεσε: «Η θέση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ δεν είναι μια θέση για να λέμε ότι κάποιον βολέψαμε εκεί, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι είναι ο κ. Φεύγας για να δημιουργεί νέο πρόβλημα στην παράταξη;»

Το ίδιο περίπου είπε και η Ζωή Ράπτη, αργά χθες το βράδυ, στο Action24, όταν ρωτήθηκε σχετικά. «Κάποιος που δεν εκφράζει την άποψη της παράταξης, όπως αυτή έχει επιβεβαιωθεί και στην ΚΟ, η οποία ψήφισε τον νόμο, νομίζω ότι δεν έχει θέση στην παράταξη. Δεν μπορεί να έχει τη θέση του Γραμματέα. Είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποιος άλλος».

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Μ. Καλ.