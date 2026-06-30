Η στιγμή που κατέρρευσε (ξανά) η δεοντολογία μαζί με την πολυκατοικία

Και ξαφνικά οι σοκαριστικές εικόνες με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα γέμισαν με τις στάμπες των ειδησεογραφικών μέσων. Πέραν από λίγες εξαιρέσεις που έβαλαν το όνομα του επαγγελματία που ήταν στο σημείο και τράβηξε αυτά τα 6 καρέ ο αγώνας δρόμου της αποκλειστικότητας κατακρημνίστηκε μαζί με τα συντρίμμια του κτιρίου.

Θα πείτε, εδώ κάποιοι άλλοι made in Greece… Άντερσον Κούπερ βάζουν τα logo τους σε παγκόσμιες αποκλειστικότητες διεθνών μέσων, τα Πετράλωνα μας μάραναν…

Επί του παρόντος πάντως να ευχαριστήσουμε τον vaggelisromp που μέσω tiktok οι φωτογραφίες του αποτελούν ντοκουμέντα για τις ανακριτικές αρχές.

Κ.Σ.