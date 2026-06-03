«Ψύχωση» προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ ο πρώην πρωθυπουργός.

«Τώρα ο κ. Τσίπρας λέει ότι “εγώ δεν θέλω κανέναν βουλευτή, πρώτα να παραιτηθεί και θα δούμε”. Από τον Ιούλιο που εξελέγη το 2023 μέχρι τον Οκτώβριο που παραιτήθηκε το ‘25, δεν θυμάμαι να έκανε και καμία κοινοβουλευτική παρέμβαση».

Η παραπάνω δήλωση είναι του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει να προκαλεί ψύχωση στη Χαριλάου Τρικούπη, ιδίως όταν η μία μετά την άλλη δημοσκόπηση δείχνουν πως η ΕΛ.Α.Σ. αναδεικνύεται δεύτερο κόμμα και ο Αλέξης Τσίπρας.

Ιδίως αν βρίσκεις να τον κατηγορήσεις ότι δεν είχε κοινοβουλευτική δράση ως πρώην πρωθυπουργός. Όταν οι πρώην πρωθυπουργοί, όπως πράττει και ο Γιώργος Παπανδρέου, αποφεύγουν να εμπλέκονται στα κοινοβουλευτικά πράγματα αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στον διάδοχό τους στην ηγεσία του κόμματος.

Και αυτό είναι ορθό.

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Τ.Τε.