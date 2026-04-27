Το γεγονός σχολιάστηκε δηκτικά στη στήλη από δύο ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που έδωσαν το παρόν στο ελληνογαλλικό φόρουμ το περασμένο Σάββατο.

«Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης έλαμψαν διά της απουσίας τους» σχολίασε χαρακτηριστικά διευθύνων σύμβουλος μεγάλου Ομίλου, εξηγώντας πως στελέχη της κυβέρνησης εμφανίστηκαν για τις... φωτογραφίες, αλλά εν συνεχεία ήταν παντελώς απόντα κατά τη διάρκεια σημαντικών συζητήσεων που έλαβαν χώρα στα πάνελ κυρίως για άμυνα και ενέργεια μεταξύ στελεχών ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τον σχεδιασμό της τελευταίας στιγμής από το Μέγαρο Μαξίμου, το παρόν έδωσαν κορυφαία στελέχη ελληνικών και γαλλικών επιχειρηματικών Ομίλων, με τα πάνελ των συζητήσεων να επικεντρώνουν σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας, επενδύσεων και βιομηχανικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ν.Α.