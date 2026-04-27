Με ερώτημα αν το Δικαστικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανανέωση ή όχι της θητείας της Πόπης Παπανδρέου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν θα σταματήσει να μας εκπλήσσει ποτέ!

Όπως είναι σε θέσει να γνωρίζει αποκλειστικά η στήλη ο υπουργός Υγείας έχει αποφασίσει να προσφύγει ο ίδιος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το ερώτημα αν το Δικαστικό Συμβούλιο της χώρας έχει το δικαίωμα της οριστικής απόφασης για την ανανέωση της θητείας της Πόπης Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η πρωτοβουλία, εφόσον γίνει πράξη βεβαίως, θα συζητηθεί αρκετά.

Να σημειώσουμε πως η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου θα ληφθεί σύμφωνα με τις πληροφορίες στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαΐου.

Β.Σκ.