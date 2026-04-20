Σήμερα συνεδριάζει η Τράπεζα της Ελλάδας - Τι θα γίνει με τους αντιπροέδρους.

Σε προγραμματισμένη συνεδρίασή του σήμερα Δευτέρα το Γενικό Συμβούλιο της Τραπέζης της Ελλάδος αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόταση του πρωθυπουργού για την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα.

Σε επόμενη συνεδρίασή του το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει και θα απομένει η έκδοση του ΦΕΚ για την οριστικοποίηση της νέας θητείας.

Η νέα θητεία του Γιάννη Στουρνάρα ξεκινά τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και είναι οκταετής.

Όσον αφορά τους αντιπροέδρους αρχές φθινοπώρου ολοκληρώνεται η θητεία του Θ. Πελαγίδη με τις πληροφορίες να επιμένουν πως φαβορί για αντικαταστάτης του είναι ο Άλεξ Πατέλης, ωστόσο ο Γ. Στουρνάρας δεν έχει κάνει καμιά συζήτηση για αυτό.

Αντιθέτως φέρεται να επιμένει στην ανανέωση της θητείας της Χριστίνας Παπακωνσταντίνου που λήγει τον προσεχή Μάρτιο.

Την Χριστίνα Παπανικολάου, αποκαλούμενη και «σιδηρά κυρία» της Τραπέζης της Ελλάδος ο Γ. Στουρνάρας φέρεται να την έχει σε μεγάλη εκτίμηση.

Β.Σκ.