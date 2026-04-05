Δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές. Τυχόν παραίτηση θα σηματοδοτούσε αποδοχή των κατηγοριών.

Αρχικά το Μαξίμου είχε διαρρεύσει πως όσοι κατηγορούνται για κακούργημα θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής επέλεξε να μην παραιτηθεί από βουλευτής αλλά να ανακοινώσει πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Προφανώς ο πρώην υπουργός θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τυχόν παράδοση της έδρας αυτή τη στιγμή θα σηματοδοτούσε στην κοινή γνώμη παραδοχή της κατηγορίας.

Το Μαξίμου όμως δεν νοιώθει «αδειασμένο»; Τι σημαίνει δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά παραμένει βουλευτής έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας; Δεν το λες και... εξυγίανση, κάπως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Πχ «πες τε ότι θέλετε, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε»!

ΥΓ: Και μια τεράστια αντίφαση: Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής διώκεται για κακούργημα γιατί κάποιος από το γραφείο του ζήτησε ρουσφέτι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για πλημμέλημα για την τραγωδία με τους 57 νεκρούς στα Τέμπη. Πώς να μην απαξιώνεται μετά η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία;

Β.Σκ.