Τι θα πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Να αφαιρέσει την πολιτική επιχειρηματολογία των εσωκομματικών του αντιπάλων, δηλαδή των Χάρη Δούκα, Μανώλη Χριστοδουλάκη, Μιχάλη Κατρίνη και Παύλου Γερουλάνου, θα επιχειρήσει την Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως μαθαίνουμε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην εισηγητική του ομιλία στο Συνέδριο του Κινήματος, σκοπεύει να ξεκαθαρίσει σε κάθε κατεύθυνση (και κυρίως στους προαναφερόμενους) ότι σενάριο συνεργασίας με τη Δεξιά, δεν θα υπάρξει.

Μάλιστα, για να είναι εντελώς σαφές αυτό, στο κείμενο διακηρύξεων δεν συμπεριλαμβάνεται καμιά αναφορά στην πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, θα γίνεται ξεκάθαρο πως η πολιτική αλλαγή περνάει μόνο μέσα από την απομάκρυνση της από την εξουσία.

