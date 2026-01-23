Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να χάνει προς τα δεξιά της, αλλά έχει και ένα 13,5% προς τους αναποφάσιστους.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως στόχο να κινηθεί στο «χώρο του κέντρου» όχι μόνο γιατί «το κέντρο κρίνει τις εκλογές», αλλά και γιατί έτσι θα επαναπατρίσει ψηφοφόρους του που πήγαν στη ΝΔ, όπως και μετριοπαθείς ψηφοφόρους του συντηρητικού χώρου.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό λάθος που κάθε μέρα που περνάει καταδεικνύεται όλο και πιο ανάγλυφα.

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis το βράδυ της Πέμπτης για το MEGA αποδεικνύει του λόγου το αληθές: Το ΠΑΣΟΚ χάνει προς τη Νέα Δημοκρατία 3,2, ενώ η ΝΔ χάνει προς το ΠΑΣΟΚ 2,4.

Η Νέα Δημοκρατία χάνει κυρίως προς τα δεξιά της, 6,3 προς την Ελληνική Λύση και 5 προς την Φωνή Λογικής, ενώ το ΠΑΣΟΚ με μια αλλοπρόσαλλη στρατηγική χάνει 5,3% προς την Πλεύση Ελευθερίας και 4,5% προς την

Ελληνική Λύση, ενώ δεν έχει ακόμα δημιουργήσει το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας.

Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αλλάξει στρατηγική ή δεν υπάρχει πλέον χρόνος και θα βρεθεί το αμέσως επόμενο διάστημα σε μεγαλύτερη κρίση;

Β.Σκ.