Την Ευρώπη δεν απειλεί μόνο ο Τραμπ, αλλά και η ίδια η ακροδεξιά που είναι μέσα στην ευρωπαϊκή καρδιά.

Γιατί τις τελευταίες ώρες η ακροδεξιά στην Ευρώπη είναι στα κάγκελα με τον Τραμπ;

…Χθες ο Zορντάν Μπαρντελά, (πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και επικεφαλής της ομάδας των «Πατριωτών» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), κάλεσε τους Ευρωπαίους να απορρίψουν την «υποταγή» στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία και να απαντήσουν με σθένος.

…Σήμερα η Μελόνι (αγαπημένη του Τραμπ) σημείωσε ότι «εφόσον το ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτα χωρίς τις ΗΠΑ, όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τότε… η Ευρώπη θα κλείσει τις αμερικανικές βάσεις, θα καταργήσει τις εμπορικές συμφωνίες και θα μποϊκοτάρει και τα McDonald's.

Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα: αν η Ουάσιγκτον θέλει να μιλάει σαν η προστασία να είναι μονόδρομος, η Ευρώπη μπορεί να απαντήσει σαν εταίρος με μόχλευση, όχι σαν εξαρτημένος που παρακαλάει για άδεια.

Και ειλικρινά, αυτός ο τόνος ήταν αναμενόμενος εδώ και καιρό. Όταν κάποιος λέει «δεν είσαι τίποτα χωρίς εμένα», η σωστή απάντηση δεν είναι ευγνωμοσύνη. Είναι τα όρια».

Βλέπετε, τα φασιστοειδή της Ευρώπης κινδυνεύουν να φανούν «υποτελείς» στο μεγάλο αφεντικό, να χάσουν το ακροατήριό τους και έτσι απεγνωσμένα σπεύδουν να το συσπειρώσουν με κάθε τρόπο...

Και ακόμη είμαστε στην αρχή...

Κ.Σ.