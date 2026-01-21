Το παράπονο του Νίκου για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.

«Και τη Φώφη και εμένα μας κατηγορούν ότι θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία.

Ούτε η Φώφη το έκανε, ούτε εγώ θα το κάνω.

Εμένα, εξάλλου, η Δεξιά με πολέμησε όσο κανέναν».

Τα παραπάνω φέρεται να είπε στο κλείσιμο της συνεδρίασης της γραμματείας της ΚΟΕΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος και την παρακολούθησή του στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Δεν γνωρίζουμε αν αυτό ικανοποιεί όσους ζητούν να υπάρξει ψήφισμα του Συνεδρίου για δέσμευση μη συνεργασίας με τη ΝΔ μετά τις εκλογές, είτε με είτε χωρίς τον Μητσοτάκη – που μάλλον δεν τους ικανοποιεί.

Έχει απόλυτο δίκιο, όμως, ο Ν. Ανδρουλάκης ότι το Μαξίμου τον έχει στοχοποιήσει. Με τις υποκλοπές και όχι μόνο! Και ότι τον έχει στο στόχαστρο, προσθέτουμε, προκειμένου να διεμβολίσει το ΠΑΣΟΚ.

Ίσως αυτό προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση γιατί αρνείται τόσο κατηγορηματικά ένα ψήφισμα κατά της συνεργασίας, πολύ περισσότερο καθώς τον ενισχύει...

Β.Σκ.