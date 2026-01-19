Ο Δήμαρχος δεν πιστεύει τον πρόεδρο και ο πρόεδρος δεν θέλει μια συνεδριακή απόφαση που τον ενισχύει...

Επιμένει ο Χάρης Δούκας πως το Συνέδριο του Μαρτίου πρέπει να λάβει απόφαση πως το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί μετά τις εκλογές σε οποιαδήποτε περίπτωση με τη ΝΔ. Με ή χωρίς την ύπαρξη Μητσοτάκη.

Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως δεν χρειάζεται κανένα τέτοιο ψήφισμα αφού με κατηγορηματικό τρόπο το διαβεβαιώνει σε όλες μα όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.

Προφανώς ο Χάρης Δούκας δεν πιστεύει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλει να δεσμευτεί με συνεδριακή απόφαση- γιατί αλλιώς τι τον πειράζει μια απόφαση που τον ενισχύει;

Όλα δείχνουν πως η κόντρα σε αυτό το μέτωπο θα είναι πολύ σκληρή.

