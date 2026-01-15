Ψάχνουμε τους φούρνους της Αθήνας να δούμε αν είναι στη θέση τους…

Ο Παύλος Πολάκης είχε ταχθεί σκληρά εναντίον της Έφης Αχτσιόγλου κατά την εσωκομματική αναμέτρηση του 2023. Στη συνέχεια, υπήρξε ιδιαίτερα καυστικός εναντίον όλων των παλιών του συντρόφων που αποχώρησαν τότε από την Κουμουνδούρου, ενώ ήταν και αντίθετος στη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά το προηγούμενο διάστημα.

Σήμερα, όμως, είπε –ή μάλλον έγραψε στα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα– πολύ καλά λόγια για τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, και τη βουλεύτρια του κόμματος Πέτη Πέρκα, αλλά και για τον εαυτό του και τον Νίκο Παππά.

Ο λόγος; Η υπεράσπιση του έργου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τη σύμβαση 717, στη Βουλή, απέναντι στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Μάλιστα, θεωρεί ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών μαζεύτηκε «σαν τον χοχλιό» μετά τις απαντήσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Α.Γ.