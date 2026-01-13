Το παρασκήνιο με τη συμμετοχή του μέλους της ΠΓ του ΠΑΣΟΚ στο πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης».

Τάραξε τα νερά η είδηση πως ο Αντώνης Σαουλίδης είναι μεταξύ των ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη το προσεχές Σάββατο.

Ο Αντώνης Σαουλίδης είναι μέλος της ΠΓ του ΠΑΣΟΚ και υπήρξε μέχρι τις εκλογές ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Για λόγους που δεν γνωρίζουμε (και δεν θέλουμε να μπλέξουμε σε κουτσομπολιά) η Χαριλάου Τρικούπη στοχοποίησε τον πρώτο αναπληρωματικό βουλευτή της στην Α΄ Θεσσαλονίκης: Ήταν το μόνο μέλος της ΠΓ που δεν του ανατέθηκε κάποιος ρόλος στην ΚΟΕΣ (Επιτροπή για το Συνέδριο), ενώ στην εκλογική του περιφέρεια προστέθηκαν δυο νυν βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς.

Η Χαριλάου Τρικούπη «χρεώνει» τώρα τον Αντ. Σαουλίδη στον Χάρη Δούκα, καθώς στις εσωκομματικές κάλπες για την ηγεσία στήριξε τον Δήμαρχο Αθηναίων.

Η στήλη αποκαλύπτει πως ο Χάρης Δούκας πληροφορήθηκε από την ανακοίνωση Τσίπρα τη συμμετοχή Σαουλίδη στο πάνελ για την «Ιθάκη». Και ότι ο Σαουλίδης του τηλεφώνησε αμέσως μετά να του πει ότι δεν το συζήτησε μαζί του προκειμένου να μην χρεωθεί ο ίδιος ο Δήμαρχος την απόφασή του.

Αυτή είναι η αλήθεια...

