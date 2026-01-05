Τετάρτη ή Πέμπτη θα ανακοινωθούν επίσημα τα μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα και θα εφαρμοστούν μονομερώς από την κυβέρνηση.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε τελικά η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα αγροτικά, παρότι ήταν ορισμένη για σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της.

Τετάρτη ή Πέμπτη θα ανακοινωθούν επίσημα τα μέτρα ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα και θα εφαρμοστούν μονομερώς από την κυβέρνηση, κυρίως με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και τα πρόστιμα για όσους αγρότες επιμείνουν να κρατήσουν τα τρακτέρ στα μπλόκα κλείνοντας τους δρόμους.

Τ.Τε.