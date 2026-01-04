Δεν καλείται να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη για τον Μαδούρο, αλλά ο πρωθυπουργός για το Διεθνές Δίκαιο.

Με αντιπερισπασμό επιχείρησε η κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της να μεταφέρει σε άλλο γήπεδο τη συζήτηση από την αδιανόητη επιλογή του πρωθυπουργού να αγνοήσει το διεθνές δίκαιο και να αφήσει για αργότερα την εξέταση της ...νομιμότητας Τραμπ για την απαγωγή Μαδούρο.

Έτσι εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν τοποθετείτε για τον ...Μαδούρο!

Σωστή η απάντηση του ΠΑΣΟΚ-και ξεκάθαρη αυτή τη φορά:

«Κύριε Μαρινάκη, είστε σε θέση να απαντήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και από τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό, που ως Έθνος φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, διστάζει να διατρανώσει -όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες- τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ;

Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;

Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν.

Όταν ένας Πρωθυπουργός δηλώνει ότι «δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα», τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Και αυτό είναι ακριβώς το δόγμα με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κύριε Πρωθυπουργέ, τα εθνικά μας συμφέροντα είναι συνυφασμένα με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για το καλό του Έθνους και των εθνικών δικαίων διορθώστε το λάθος σας».

Όντως σε αυτά πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση!

Β.Σκ.