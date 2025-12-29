Ο νυν βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει μεγάλη δύναμη στο νησί.

Μετά τα όσα είπε δυο και τρεις φορές κατά του Παναγιώτη Δουδωνή και της υποψηφιότητάς του στη Λέσβο, αλλά και εναντίον του ιδίου του Νίκου Ανδρουλάκη ο «πράσινος» βουλευτής του νησιού, είναι απορίας άξιο πώς παραμένει στο κόμμα.

Το «δόγμα» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πως όλοι κρίνονται από το λαό στις κάλπες μάλλον φανερώνει αδυναμία στην επιβολή κανόνων λειτουργίας του κόμματος. Ενώ η Κατερίνα Μπατζελή τέθηκε εκτός κόμματος για ένα χρόνο γιατί χαρακτήρισε «τοξική και λανθασμένη» την ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τον «κύριο 13-0», δηλαδή για τον Νίκο Παππά! Εδώ ο νυν βουλευτής είπε πως αν δεν μπορέσει ο Ν. Ανδρουλάκης μόνος του να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο βλέπει θετικά!

Η ηγεσία δείχνει να μην τολμά να λάβει μέτρα κατά του βουλευτή καθώς ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης έχει σημαντική δύναμη στο νησί!

Β.Σκ.