Τι δείχνουν οι μετρήσεις...

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει μεγάλη άνοδο στη Βόρειο Ελλάδα, αυτό όμως δεν είναι μυστικό.

Όπως μυστικό δεν είναι πως σε ορισμένους νομούς όπως πχ η Πέλλα, αλλά και η Θεσσαλονίκη, η Πλεύση Ελευθερίας είναι δεύτερο κόμμα.

Το νέο που φέρνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της χρονιάς είναι πως το κόμμα Βελόπουλου αρχίζει να σημειώνει άνοδο και στη Νότια Ελλάδα. Όπως πχ η Αττική, ιδίως σε κάποιες λαϊκές γειτονιές, αλλά ακόμα και σε αυτό το «κάστρο» της Νέας Δημοκρατίας, την Πελοπόννησο.

Και το κακό για το Μαξίμου είναι ότι δεν μπορεί να το σπάσει!

Β.Σκ.