Με την προσθήκη του «Κίμωνα» ενδυναμώνονται οι ένοπλες δυνάμεις, επεσήμανε ο Ανδρουλάκης.

Θερμό καλωσόρισμα στον «Κίμωνα», τη φρεγάτα Βelharra που παρέλαβε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, επιφύλαξε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την άποψη ότι με τη συγκεκριμένη προσθήκη, το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και γενικότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ενδυναμώνονται.

Σε διαφορετική ρότα, κινήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ενοχλήθηκε από την τελετή υποδοχής την οποία χαρακτήρισε ρωμαϊκή φιέστα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε ότι τα χρήματα για τη διοργάνωσή της, θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για να αγοράσουμε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που χρειάζεται η φρεγάτα.

Στ.Σ