Θερμό καλωσόρισμα στον «Κίμωνα», τη φρεγάτα Βelharra που παρέλαβε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό, επιφύλαξε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διατύπωσε την άποψη ότι με τη συγκεκριμένη προσθήκη, το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και γενικότερα οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, ενδυναμώνονται.
Σε διαφορετική ρότα, κινήθηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ενοχλήθηκε από την τελετή υποδοχής την οποία χαρακτήρισε ρωμαϊκή φιέστα.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σημείωσε ότι τα χρήματα για τη διοργάνωσή της, θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί για να αγοράσουμε πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που χρειάζεται η φρεγάτα.
Στ.Σ