Η ανάρτηση μέσω facebook που απευθύνεται στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Επίθεση μέσω ανάρτησης στο facebook κάνει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, συγγενής του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές).

Μάλιστα όπως ενδεικτικά αναφέρει «Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία, αλλά όταν σ βήσουν τα φώτα και δεν θα λέγεσαι αρχηγός εκεί θα δεις πώς είναι οι γάμοι και τα πανηγύρια».

Η ανάρτηση του Γιώργη Ξυλούρη:

Ο πολιτικός νάνος του #ΠΑΣΟΚ φτάνει μέχρι εδώ ,να ανεβάζει μια φωτογραφία πριν 25 χρόνια με λάθος πρόσωπα που του στείλαν τα τσιράκια του….. (εννοώ κάποιους που τους κοιτάζεις και παίρνουν το βλέμμα του γουρουνιού όταν είναι έτοιμο να κλάση )….για και να διασύρει μια ολόκληρη οικογένεια. Άκου λοιπόν νανε τις πολιτικής, όταν σβήσουν τα φώτα και εσύ θα είσαι ένας απλός βλάκας γιατί τώρα είσαι με τίτλο <<πρόεδρος ,αρχηγός ,με τις εκλογες που έκλεψες . >> τότε θα ξεκινήσει ο χορός . (Ισως θεωρείς ότι έχεις ασυλία για δύο που ταΐζεις εσύ με τον μπαμπά σου ένα στην Αθήνα και έναν εδώ) Εμείς θα κάνουμε υπομονή για το κρύο πιάτο , Οταν σβήσουν τα φώτα λοιπόν ,τότε που δεν θα λέγεσαι <<αρχηγός >>τότε θα δεις πως είναι οι γάμοι και και τα πανηγύρια.

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=10231956528912184&set=a.10200986874130170}