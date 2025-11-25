Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η «γαλάζια» πολιτεύτρι θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αυριανή συνεδρίαση καθώς έχει απαντήσει θετικά σε ερώτημα που της τέθηκε από την γραμματεία της επιτροπής.

Μπορεί τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην εξέτασαν τον «Φραπέ», ωστόσο όλα δείχνουν πως θα τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ερωτήσεις δια ζώσης στην «αγρότισσα με τη Ferrari».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η «γαλάζια» πολιτεύτρια Πόπη Σεμερτζίδου θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αυριανή συνεδρίαση καθώς έχει απαντήσει θετικά σε ερώτημα που της τέθηκε από την γραμματεία της επιτροπής.

Η ίδια ωστόσο ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και εφόσον περάσει τις πύλες της εξεταστικής, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα απαντήσει σε ερωτήσεις ή θα επικαλεστεί και αυτή, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης το «δικαίωμα της σιωπής».

Μεγάλο ερώτημα επίσης είναι και αν θα προσέλθει στη Βουλή με… Ferrari.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σ.Σ