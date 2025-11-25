Μπορεί τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην εξέτασαν τον «Φραπέ», ωστόσο όλα δείχνουν πως θα τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ερωτήσεις δια ζώσης στην «αγρότισσα με τη Ferrari».
Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, η «γαλάζια» πολιτεύτρια Πόπη Σεμερτζίδου θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αυριανή συνεδρίαση καθώς έχει απαντήσει θετικά σε ερώτημα που της τέθηκε από την γραμματεία της επιτροπής.
Η ίδια ωστόσο ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και εφόσον περάσει τις πύλες της εξεταστικής, το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα απαντήσει σε ερωτήσεις ή θα επικαλεστεί και αυτή, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης το «δικαίωμα της σιωπής».
Μεγάλο ερώτημα επίσης είναι και αν θα προσέλθει στη Βουλή με… Ferrari.
Σ.Σ