Η εταιρεία υποστήριξε ότι το όχημα αποτελεί επένδυση στο πλαίσιο νέας δραστηριότητας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

Την επιστροφή ΦΠΑ ύψους 61.752,72 ευρώ αρνήθηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) σε ετερόρρυθμη εταιρεία, η οποία είχε εισαγάγει από τη Γερμανία ένα υπερπολυτελές επιβατικό αυτοκίνητο Ferrari, υποστηρίζοντας ότι προοριζόταν για επαγγελματική χρήση .

Η υπόθεση αφορούσε φορολογικό έλεγχο της ΔΟΥ Πρέβεζας για το τελευταίο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία είχε ζητήσει την επιστροφή του ΦΠΑ που κατέβαλε στο τελωνείο, υποστηρίζοντας ότι το όχημα αποτελεί επένδυση στο πλαίσιο νέας δραστηριότητας ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό της εταιρείας, είχε τροποποιήσει το καταστατικό της, αυξήσει το εταιρικό κεφάλαιο και λάβει άδεια από το υπουργείο Τουρισμού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το αυτοκίνητο, όπως ανέφερε, δεν προοριζόταν για προσωπική χρήση των εταίρων αλλά για εκμίσθωση, άρα ο ΦΠΑ έπρεπε να επιστραφεί.

Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι αυτή στεγαζόταν σε χώρο μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε γκαράζ, χωρίς καμία εξωτερική ή εσωτερική ένδειξη λειτουργίας επιχείρησης ενοικίασης αυτοκινήτων. Επιπλέον, το επίμαχο όχημα δεν εντοπίστηκε ούτε στην έδρα ούτε σε άλλο δηλωμένο σημείο, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε πράγματι εκμισθωθεί σε πελάτες.

Η ΔΕΔ έκρινε ότι η εταιρεία δεν απέδειξε πως το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε ή επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε φορολογητέα οικονομική δραστηριότητα, όπως απαιτεί ο νόμος για την έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ. Επίσης, απέρριψε τον ισχυρισμό περί παραβίασης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης, καθώς διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε κληθεί να εκφράσει τις απόψεις της αλλά δεν το έπραξε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση τα παραπάνω, η ενδικοφανής προσφυγή απορρίφθηκε και το αιτούμενο ποσό των 61.752,72 ευρώ δεν επιστρέφεται.