Για την πρόταση Τσίπρα για συνεργασία.

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν και η απάντηση που έδωσε στα λεγόμενα Τσίπρα και ο Σταύρος Θεοδωράκης στο κεντρικό δελτίο του Alpha.

Όταν το 2014 ως Πρόεδρος του κόμματος «Ποτάμι» κλήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής του στην κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου.

«Από την αρχή του είπα ότι δεν συμπράττω. Τότε δεν ήταν ο σημερινός Τσίπρας που μιλάει με την Ευρώπη. Έκανε επίθεση στην Ευρώπη. Από την πρώτη στιγμή του εξήγησα ότι δεν μπορώ να συμμετέχω ακόμη κι αν μου έδινε 7 ή 8 υπουργεία» είπε χαρακτηριστικά ο Στ. Θεοδωράκης...

Λ.Ι.