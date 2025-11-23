Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του προέδρου της Νέας Αριστεράς.

Ερωτάται από το συνάδελφο Νίκο Παπαδημητρίου ο Αλέξης Χαρίτσης αν μπορεί να υπηρετήσει στη Νέα Αριστερά ένα πολιτικό σχέδιο με το οποίο διαφωνεί. Αν, δηλαδή, επικρατήσει στο κόμμα η στρατηγική του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και της τάσης του ή η δική του για το θέμα των συμμαχιών.

«Δεν είναι ούτε ηθικά ορθό ούτε και πολιτικά αποτελεσματικό να ηγείται κάποιος ενός πολιτικού εγχειρήματος όταν ο ίδιος έχει δεύτερες σκέψεις για την κοινωνική του χρησιμότητα», απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης. «Αν η Νέα Αριστερά αποφασίσει ότι δεν την αφορά το σχέδιο του Λαϊκού Μετώπου, τότε θα πάρω και εγώ τις ανάλογες αποφάσεις. Αλλά πιστεύω ότι δεν είμαστε εκεί».

Με άλλα λόγια, αποκαλύπτει πως αν δεν καταστεί πλειοψηφική η πρότασή του για τη συγκρότηση Λαϊκού Μετώπου με τη συμμετοχή της Νέας Αριστεράς τότε ο ίδιος θα υποβάλλει την παραίτησή του από την ηγεσία.

Και ...άργησε, έπρεπε να το κάνει από την ημέρα που κατέστη μειοψηφία στο κόμμα είναι το σχόλιο του υπογράφοντος, που θεωρεί τον Αλέξη Χαρίτση κεφάλαιο για την αριστερά.

Συναισθηματισμοί, βλέπετε, δεν χωρούν πάντοτε στην πολιτική.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.