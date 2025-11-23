Το παρασκήνιο της εκδήλωσης την Τετάρτη με ομιλητές Φάμελλο, Χαρίτση, Κόκκαλη και με χαιρετισμό του Δούκα.

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» σας ενημέρωσαν το Σάββατο (ΕΔΩ) για το τι προηγήθηκε της εκδήλωσης με ομιλητές τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση, Πέτρο Κόκκαλη και με χαιρετισμό του Χάρη Δούκα, ενώ δεν αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στη συζήτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σήμερα ας ενισχύσουμε το παρασκήνιο:

Πρώτον, ο Νίκος Ανδρουλάκης προσφέρθηκε να αποστείλει χαιρετισμό με βίντεο στην εκδήλωση, με τους άλλους αρχηγούς να μην συμφωνούν με αυτό αλλά να επιδιώκουν τη φυσική του παρουσία.

Δεύτερον, η δεύτερη φορά που αναβλήθηκε η εκδήλωση ήταν λόγω της κηδείας του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Αυτά για τη μεγαλύτερη πληρότητα του ρεπορτάζ...

Β.Σκ.