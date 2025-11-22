Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπήρξε αρνητικός ως προς τη συμμετοχή του, παρά τον «κίνδυνο» του Αλέξη Τσίπρα- Όλο το παρασκήνιο- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Τεράστια έκπληξη αποτελεί η άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να συμμετέχει στο πάνελ της εκδήλωσης (ΕΔΩ) με κεντρικούς ομιλητές τον Σωκράτη Φάμελλο, τον Αλέξη Χαρίτση, τον Πέτρο Κόκκαλη και με τον Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό.

Η εκδήλωση, όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση, ενώ αποφασίστηκε να την αναλάβει ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη. Εξ αρχής ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας συμφώνησε να απευθύνει χαιρετισμό και να δώσει το χώρο για την εκδήλωση.

Εξ αρχής ο Σ. Φάμελλος και -κυρίως- ο Αλέξης Χαρίτσης επικοινώνησαν με τον Νίκο Ανδρουλάκη και του πρότειναν να είναι και ο ίδιος ομιλητής στην εκδήλωση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί, με αποτέλεσμα να περνούν οι μέρες και να αλλάξει ο αρχικός χώρος που είχε κλειστεί από τον δήμο Αθηναίων. Στην πορεία δόθηκε και άλλη παράταση, με αποτέλεσμα να αλλάξει και πάλι ο χώρος της εκδήλωσης από την Αγορά της Κυψέλης στο Σεράφειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε τελικά τη συμμετοχή του καθώς, όπως είπε σε συνομιλητές του, είναι δεσμευμένος με τη στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» και πως όποια πρωτοβουλία αναλάβει θα βρίσκεται κοντά στο χρόνο των εκλογών.

Πολιτικοί αρχηγοί που συμμετέχουν στην εκδήλωση εξέφραζαν απορία και έκπληξη για τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη καθώς, κατά κοινή ομολογία, ο ίδιος θα βρισκόταν στο επίκεντρο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα κέρδιζε τα φώτα της δημοσιότητας. Προφανώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να δημιουργήσει εσωκομματική αναταραχή καθώς η συμμετοχή του στην εκδήλωση θα ερμηνευόταν ως «αμφισβήτηση» της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας» της Χαριλάου Τρικούπη, επιλέγοντας να απομονωθεί από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Η σχέση εκδήλωσης και πρωτοβουλιών Τσίπρα

Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση στο Σεράφειο μάλλον δεν είναι καθόλου άσχετη με την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και κυρίως με την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Νεότερα προσεχώς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΥΓ: Την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου τα «Παιχνίδια Εξουσίας» είχαν αποκαλύψει (ΕΔΩ) τις ζυμώσεις αυτές στην κεντροαριστερά. Παρά την αμφισβήτηση που επιχείρησαν κάποιοι για την πληροφορία, αποδεικνύεται ότι το Dnews και εδώ σας έδωσε σωστή πληροφόρηση και αποκάλυψε το παρασκήνιο στο συγκεκριμένο χώρο ενόψει και της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.