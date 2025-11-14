Τι θα προτείνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Τον ...Ρανταπλάν θυμίζουν οι σχεδιασμοί των ηγεσιών της κεντροαριστεράς. Όπως και τα καθυστερημένα αντανακλαστικά τους.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είχαν την ευκαιρία μετά την απομάκρυνση του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία της Κουμουνδούρου να ενωθούν, να συγκροτήσουν ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνουν ξανά αξιωματική αντιπολίτευση, να πιέσουν το ΠΑΣΟΚ για συνεργασία, να συγκροτήσουν εκλογικό μέτωπο, ακόμα και να μην αφήσουν έδαφος για ένα νέο κόμμα στο χώρο τους.

Δεν το έκαναν, χωρίς να έχουν όλοι τις δυο ευθύνες. Τώρα, κάτω από την πίεση που τους δημιουργεί το -κάτι παραπάνω από υπαρκτό- ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, κινούνται σπασμωδικά και ετεροχρονισμένα.

Όπως πληροφορούμαστε από πηγή της Κουμουνδούρου ο Σωκράτης Φάμελλος πρόκειται να προτείνει στον Αλέξη Χαρίτση να πραγματοποιήσουν οι δυο τους ως πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς μια εκδήλωση, για ένα «αθώο» θέμα, όπως πχ η κλιματική αλλαγή, προκειμένου προφανώς να στείλουν πολιτικά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Σ. Φάμελλος, που ήταν αυτός που ξεκίνησε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων (και μάλιστα μέσω συνέντευξής του στο Dnews), αδικεί τον εαυτό του με τέτοιες προτάσεις.

Ο καιρός που προσφερόταν για τέτοιες εκδηλώσεις έχει περάσει ανεπιστρεπτί, ενώ ουσιαστικά στέλνουν το μήνυμα πως αυτό που επιδιώκουν είναι να δημιουργήσουν αντίβαρα χωρίς επιστροφή στις πρωτοβουλίες Τσίπρα για δημιουργία νέου κόμματος στο χώρο.

Δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα γίνει η σχετική πρόταση προς τον Αλ. Χαρίτση. Και δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι αν γινόταν θα γινόταν και δεκτή- το αντίθετο ίσως. Το ότι όμως συζητήθηκε να γίνει δείχνει πως ο προβληματισμός που επικρατεί στο χώρο είναι κατώτερος των περιστάσεων...