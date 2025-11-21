Ο ΚΟΣΜΟΣ διοργανώνει μια κρίσιμη δημόσια συζήτηση «για να μετατρέψουμε την "κρίση" σε σχέδιο ανασυγκρότησης. Δεν συζητάμε αόριστα για το περιβάλλον».

Εκδήλωση για την κλιματική κρίση, το πραγματικό κόστος της και τις μεγάλες ευκαιρίες της μετάβασης διοργανώνει την προσεχή Τετάρτη ο ΚΟΣΜΟΣ, με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των Πέτρου Κόκκαλη, Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Δούκα.

«Η COP30 στη Βραζιλία δεν είναι απλώς μια διπλωματική διάσκεψη. Είναι το πεδίο όπου κρίνεται η οικονομική επιβίωση και η δημόσια υγεία της χώρας μας. Με την κλιματική αλλαγή να κοστίζει ήδη στην Ελλάδα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως και τους καύσωνες να απειλούν ευθέως τη ζωή και την υγεία των πολιτών στα αστικά κέντρα, η αδράνεια δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι κοινωνικη και οικονομική αιμορραγία», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του ΚΟΣΜΟΣ.

Η συζήτηση αφορά:

Την Υγεία: Πώς θα θωρακίσουμε τις πόλεις μας και το ΕΣΥ απέναντι στους καύσωνες και τις νέες υγειονομικές απειλές.

Την τσέπη μας: Πώς η ενεργειακή δημοκρατία και οι ΑΠΕ θα μειώσουν οριστικά τους λογαριασμούς ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την αγροτική παραγωγή: Πώς θα διασφαλίσουμε το εισόδημα των αγροτών και την επάρκεια τροφίμων, θωρακίζοντας τον πρωτογενή τομέα από την λειψυδρία και την ερημοποίηση που απειλεί το 40% της χώρας.

Την ασφάλεια: Πώς θα αποτρέψουμε νέες εθνικές τραγωδίες όπως στη Θεσσαλία και τον Έβρο, επενδύοντας στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα.

«Η Ελλάδα οφείλει να διαμορφώσει τη δική της συνεκτική στρατηγική για να πρωταγωνιστήσει στην πράσινη οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και κοινωνικό μέρισμα», επισημαίνει η ανακοίνωση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί: Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ώρα 18:00 Σεράφειο Δήμου Αθηναίων

Συμμετέχουν:

Νίκος Χαραλαμπίδης, Greenpeace Ελλάδας

Θεοδότα Νάντσου, WWF Ελλάς

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Αλέξης Χαρίτσης, Πρόεδρος Νέας Αριστεράς

Πέτρος Κόκκαλης, Γραμματέας ΚΟΣΜΟΣ

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στόχος: Μια Εθνική Πράσινη Συμφωνία

«Σκοπός της εκδήλωσης δεν είναι η απλή περιγραφή του προβλήματος, αλλά η σύνθεση λύσεων. Επιδιώκουμε τη συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου λογικής και ευθύνης που θα εγγυηθεί:

Την άμεση αξιοποίηση των συμπερασμάτων της COP30 για την προσέλκυση πόρων.

Την Ενεργειακή Ασφάλεια και την απεξάρτηση από τα ακριβά ορυκτά καύσιμα.

Την Οικονομική Ανθεκτικότητα με δίκαιη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η Ελλάδα χρειάζεται μία σοβαρή και πλειοψηφική φωνή που θα βλέπει την κλιματική δράση ως ευκαιρία ευημερίας. Ο ΚΟΣΜΟΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία. Η εποχή της θεωρίας τελείωσε. Η ώρα της πράξης είναι τώρα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΟΣΜΟΣ.