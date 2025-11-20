Πιθανότατα με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κ. Γκίλφοϊλ έχει ανακοινώσει ότι θα προετοιμάσει επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα τον συνοδεύσει, ενώ θα προσπαθήσει να φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα για να μιλήσει στην Ακρόπολη.

Δια της διπλωματικής οδού οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και, όπως όλα δείχνουν, πρώτος στόχος είναι να μεταβεί ο πρωθυπουργός στην Ουάσιγκτον την άνοιξη, με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου που γίνεται παραδοσιακά στον Λευκό Οίκο.

Στην προετοιμασία της επίσκεψης θα παίξει ρόλο και ο ομογενής επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης, ο οποίος έχει υποστηρίξει ενεργά τον Ντ. Τραμπ.

