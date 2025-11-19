Οι παρουσιαστές ακόμα απορούν για το τι άκουσαν...

Κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά και ας προσπάθησε ο Άδωνις Γεωργιάδης να μας το εξηγήσει όσο πιο απλά και κατανοητά μπορούσε.

Πάμε πάλι, λοιπόν: «Είσαι ένας πάμφτωχος στην Ελλάδα, κάτω από τα όρια της φτώχειας, και είσαι στην Αθήνα, φάρμακα έχεις τσάμπα, νοσοκομείο έχεις τσάμπα, το βασικό σου το εγγυάται η κυβέρνηση, θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα, μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τσάμπα, πας στον Άλιμο τσάμπα, κολυμπάς τσάμπα.

Αν όμως είσαι Γερμανός, χρειάζεσαι 30.000 ευρώ για να το κάνεις αυτό.

Αν είσαι Ισραηλινός, πάλι είσαι ευτυχισμένος κι ας περιμένεις να σκάσει βόμβα στο κεφάλι σου από το Ιράν. Οι λαοί λέει (ο Άδωνις) που ζουν σε εμπόλεμες ζώνες λένε ότι ζουν πιο ευτυχισμένα από εδώ και γι' αυτο φταίμε εμείς που έχουμε «εθνική μιζέρια».

Τώρα κατάλαβα: Ήταν ένας Γερμανός, ένας Ισραηλινός και ένας Έλληνας...

