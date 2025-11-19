«Καρφώνει» την κυβέρνηση που νομίζει ότι η χώρα βρίσκεται σε εποχές ...Πιουριφόι- Βάζει τα γυαλιά στα κόμματα της κεντροαριστεράς.

Μια χαρά τα λέει ο Δημήτρης Παπαδημούλης για την νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Αναφέρει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Η νέα πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα, που διόρισε ο Τραμπ, οφείλει να αντιληφθεί ότι δεν είναι υπερΠρωθυπουργός της χώρας μας. Δεν έχει καμμία δουλειά να αναμειγνύεται στις εσωτερικές μας υποθέσεις, υποδεικνύοντας τι πρέπει να γίνει με τα λιμάνια και τις άλλες υποδομές της χώρας. Το εθνικό συμφέρον της χώρας επιβάλλει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και όχι να είμαστε τσιράκι των ΗΠΑ η κάποιας άλλης υπερδύναμης».

«Καρφώνει» την κυβέρνηση που νομίζει ότι η χώρα βρίσκεται σε εποχές ...Πιουριφόι και βάζει τα γυαλιά στα κόμματα της κεντροαριστεράς που δεν έχουν αναδείξει ως μείζον το θέμα.

ΥΓ: Αχ Απόστολε Κακλαμάνη, λείπεις. Τι ...ανθύπατος, εδώ παραδίνουν τα κλειδιά!

Β.Σκ.