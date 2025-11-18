Θέλουν κάλπες την άνοιξη του 2027 για να έχει προηγηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση από την Exxonmobil νοτίως της Κρήτης.

Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν στην ελληνοαμερικανική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, κάτι που είναι ορατό στον τρόπο με τον οποίο διαφημίζεται, ως επιβεβαίωση μιας στρατηγικής σχέσης που θα ευνοήσει τα εθνικά συμφέροντα.

Όπως όλα δείχνουν, το χαρτί των υδρογονανθράκων θα αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τον πρωθυπουργό στο προεκλογικό παιχνίδι και για το λόγο αυτό θα ήθελε να γίνουν εκλογές αφού ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις από τον αμερικανικό κολοσσό Exxonmobil.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπάρχει αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στα νότια της Κρήτης θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2027. Με ειλικρίνεια, λοιπόν, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε στους βουλευτές της ΝΔ, στο εντευκτήριο της Βουλής, για κάλπες την άνοιξη του 2027. Με τη διαφορά, ότι αυτό θέλει, κάτι που δεν ταυτίζεται απαραίτητα με το ότι αυτό θα γίνει.

Τ.Τε.