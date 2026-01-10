«Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος» τόνισε.

Με ένα βίντεο δημιουργία ΑΙ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 χρόνων που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας.

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια από την εκλογή του στην ηγεσία της ΝΔ, περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από το 2016 έως σήμερα.

Από την πρώτη ομιλία του στη Βουλή ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Ιανουάριο του 2016, ως τη μεταναστευτική κρίση του Έβρου. Από την επικράτηση στις ευρωεκλογές του 2019, έως τη νίκη στις διπλές εκλογές του 2023. Από την πανδημία και την συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης στη συμμαχία με τη Γαλλία, έως την ομιλία στο Κογκρέσο και την επενδυτική βαθμίδα που έλαβε η χώρα μας. Και από τις ενεργειακές συμφωνίες του περασμένου χρόνου μέχρι τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το gov.gr.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με την εξής ανάρτηση: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

