Όπως αποκαλύπτει το Reuters η χώρα μας βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων συστημάτων πυραύλων προκειμένου να αναπτυχθεί ένας αντιαεροπορικός θόλος.
Η αλήθεια είναι πως οι συζητήσεις αυτές είχαν ξεκινήσει και είχαν σταματήσει λόγω της γενοκτονίας (όσο και αν ο όρος προκαλεί ...βδελυγμία στην Αθήνα) των Παλαιστινίων στη Γάζα.
Ο υπουργός Άμυνας, μετά τη συμφωνία, επανήλθε και οι συζητήσεις με το Ισραήλ ξεκίνησαν εκ νέου.
Πόσο θα κοστίσει το αντιαεροπορικό σύστημα;
Κοντά στα τρία δισ., σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Τ.Τε.