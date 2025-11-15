Με το φόβο αντιποίνων από τη Ρωσία.

Η εθνική αρχή κυβερνοασφάλειας βρίσκεται σε εγρήγορση, όπως βεβαιώνουν αρμόδιες διπλωματικές πηγές, ενόψει της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Β. Ζελένσκι στην Αθήνα την Κυριακή.

Στην ατζέντα βρίσκονται τα ενεργειακά, με την Ουκρανία να υποδέχεται το αμερικανικό LNG, τη διοχέτευση του οποίου στην Ευρώπη θα διευκολύνει η χώρα μας. Όμως, ο Ζελένσκι θα βάλει και άλλα θέματα στο τραπέζι και, κυρίως, θα ζητήσει οικονομική ενίσχυση για την αγορά αμερικανικών όπλων.

Από το Μέγαρο Μαξίμου και το ΥΠΕΞ δεν δίνεται ενημέρωση για τις ελληνικές θέσεις, ούτε γίνεται οποιοδήποτε σχόλιο για το σκάνδαλο διαφθοράς που προκαλεί κραδασμούς στο Κίεβο.

Η ενόχληση της Μόσχας για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα θεωρείται δεδομένη και η αντίδραση του Πούτιν θα φανεί στην πράξη σύντομα ή αργότερα, όπως σημειώνουν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

Ε.Σ.