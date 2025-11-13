Ο Γ. Γεραπετρίτης αναμένεται μέχρι τα τέλη του χρόνου να αποστείλει προσκλήσεις στις πέντε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα συνορεύει από θάλασσα...

Σε δύο «όχι» ποντάρει Αθήνα και Λευκωσία προκειμένου να ρίξει τον «μουντζούρη» στην Άγκυρα όταν οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν ευθύνες για το ποιος δεν θέλει ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γ. Γεραπετρίτης αναμένεται μέχρι τα τέλη του χρόνου να αποστείλει προσκλήσεις στις πέντε χώρες με τις οποίες συνορεύει από θάλασσα – ανάμεσα τους και η Τουρκία- στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα για συζήτηση και επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων τους.

Ταυτόχρονα , ο Ν. Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη του δήλωσε ότι μόλις η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. θα προσκαλέσει την Τουρκία σε μίας προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη.

Τώρα και οι δύο πλευρές περιμένουν τι θα απαντήσει η Τουρκία προσδοκώντας ότι μία πιθανή άρνηση της θα την εκθέσει περαιτέρω, κυρίως, στον Αμερικανικό παράγοντα.

