Σε δύο «όχι» ποντάρει Αθήνα και Λευκωσία προκειμένου να ρίξει τον «μουντζούρη» στην Άγκυρα όταν οι ΗΠΑ θα αναζητήσουν ευθύνες για το ποιος δεν θέλει ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Γ. Γεραπετρίτης αναμένεται μέχρι τα τέλη του χρόνου να αποστείλει προσκλήσεις στις πέντε χώρες με τις οποίες συνορεύει από θάλασσα – ανάμεσα τους και η Τουρκία- στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνει η Ελλάδα για συζήτηση και επίλυση όλων των εκκρεμοτήτων τους.
Ταυτόχρονα , ο Ν. Χριστοδουλίδης σε συνέντευξη του δήλωσε ότι μόλις η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. θα προσκαλέσει την Τουρκία σε μίας προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την Ευρώπη.
Τώρα και οι δύο πλευρές περιμένουν τι θα απαντήσει η Τουρκία προσδοκώντας ότι μία πιθανή άρνηση της θα την εκθέσει περαιτέρω, κυρίως, στον Αμερικανικό παράγοντα.
