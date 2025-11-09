Έρχονται όμως σε μετωπική με κυβέρνηση.

Δεν χωρά αμφιβολία πως η αυτοδιοίκηση έρχεται σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Επίκεντρο τα οικονομικά και η ασφυξία που νοιώθουν οι τοπικοί άρχοντες.

Οι πόροι που παρακρατούνται ανέρχονται σε 5,5 δισεκατομμύρια, με την κυβέρνηση να φτάνει στο σημείο να παίρνει από τους δήμους και τους πόρους που λαμβάνουν μέχρι σήμερα από τις κλήσεις που κόβονται!

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης αναγνωρίζουν τις προσπάθειες του αρμόδιου υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου, έστω και αν αυτή δεν φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Β.Σκ.