Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ τόνισαν ότι οι δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό που αγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ.

Η οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδείχθηκε κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα Παρασκευή στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης και οι βουλευτές του κόμματος Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Νάσος Ηλιόπουλος, με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμοι καλούνται να λειτουργήσουν ως πρώτος πυλώνας κοινωνικής συνοχής, ενώ οι πόροι παραμένουν καθηλωμένοι και το λειτουργικό κόστος έχει καταστεί δυσβάσταχτο.

Παράλληλα, έγινε σαφές ότι για την κυβέρνηση «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για χρηματοδότηση των ΟΤΑ ούτε για το 2026 ούτε για το 2027», αφήνοντας την Αυτοδιοίκηση χωρίς προοπτική, τονίζει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ διεκδικεί επανασχεδιασμό και αύξηση της χρηματοδότησης των ΚΑΠ και ενίσχυση των δήμων θεσμικά και λειτουργικά προκειμένου να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες.

Πολεοδομίες

Οι εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ έθεσαν επιτακτικά και το ζήτημα που αφορά τη «μεταφορά πολεοδομικών αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες δόμησης στο Κτηματολόγιο, που αφαιρεί από τους δήμους τον χειρισμό των τοπικών υποθέσεων με συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο κράτος στον αντίποδα της αποκέντρωσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα υποβαθμίσει εντέλει και τον χωρικό σχεδιασμό της χώρας. Η ΚΕΔΕ ζητάει, αντί αυτού, ενίσχυση των Δήμων ώστε να εκσυγχρονίσουν τις υπηρεσίες πολεοδομίας. Εξίσου έντονη ήταν η ανησυχία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά «θα θέσει το ζήτημα στη συζήτηση του Προϋπολογισμού», υπογραμμίζοντας πως οι δήμοι είναι ο πρώτος σταθμός ανακούφισης των πολιτών: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική πολιτική όταν οι Δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το κοινωνικοπρονοιακό έργο, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, οι τοπικές υπηρεσίες: όλα περνούν από εκεί. Δεσμευόμαστε να φέρουμε αυτά τα θέματα στη Βουλή».

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε ότι θα υπάρξει συμβολικό κλείσιμο των δήμων στις 16 Δεκεμβρίου και παράσταση διαμαρτυρίας των αιρετών κατά την ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.