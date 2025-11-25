Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στην απόδοση του ΕΝΦΙΑ στους δήμους σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα.

Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) είχε το μεσημέρι της Τρίτης ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου επεσήμανε την ανάγκη για ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πόρους και ανεξαρτησία.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Όπως είπα και στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και τους αυτοδιοικητικούς. Αυτό σημαίνει μια Αυτοδιοίκηση που δεν είναι το ‘μακρύ χέρι’ του εκάστοτε Μαξίμου, αλλά διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει καθημερινά υπηρεσίες στους πολίτες».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε τη διαφωνία του κόμματος με τις προτάσεις της κυβέρνησης για αλλαγές στον εκλογικό νόμο και επισήμανε ως προτεραιότητα τα ενεργειακά ζητήματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σύνδεσης των δήμων με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την παροχή φθηνότερων υπηρεσιών στους πολίτες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «Προφανέστατα, διαφωνούμε με όλα αυτά που συζητάει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Για εμάς είναι προτεραιότητα το ενεργειακό ζήτημα, το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές δημοσίως. Πρέπει επιτέλους να πάμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα, να υπάρχουν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε δήμους, ώστε να πέσει το κόστος λειτουργίας και να έχει ο πολίτης χαμηλότερου κόστους υπηρεσίες. Και, βέβαια, πρέπει κάθε αρμοδιότητα που έρχεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει και τους ανάλογους πόρους.

Συμφωνούμε, και το έχουμε συζητήσει με πολλούς από εσάς, να υπάρχει και η πιλοτική απόδοση του ΕΝΦΙΑ. Ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει, δημιουργώντας μία μακροπρόθεσμη κουλτούρα σε ζητήματα διαχείρισης τοπικών φόρων με το βλέμμα στο μέλλον και σε άλλα μοντέλα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να κάνουμε τομές. Τομές, που σήμερα δεν βλέπω να συζητά και να έχει στην προτεραιότητά της η κυβέρνηση.».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που νομοθέτησε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χαιρέτησε την παρουσία του Πάρι Κουκουλόπουλου, πρώην προέδρου της ΚΕΔΕ, που συμμετείχε στη συνάντηση μαζί με τον Κώστα Ασκούνη, καθώς και άλλους στελέχη του κόμματος, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της συναίνεσης προς όφελος των πολιτών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από πλευράς ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Δουδωνής (υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών), ο Πάρις Κουκουλόπουλος (υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Οικονομικών), ο Κώστας Τριαντάφυλλος (Γραμματέας Τομέα Αυτοδιοίκησης) και ο Γιώργος Παλαιοδήμος (Γραμματέας Τομέα Οικονομικών).