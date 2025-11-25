Ο Σωκράτης Φάμελλος είχε συνα΄ντηση με την εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ.

Για θεσμική και οικονομική απαξίωση των δήμων έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την ομιλία του στη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ. «Θέλει υπάκουους δημάρχους να παρακαλάνε έξω από τα υπουργικά γραφεία» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Υπάρχει θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων, ένας σχεδιασμένος στραγγαλισμός της Αυτοδιοίκησης. Αυτό που σχεδιάζει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μην υπάρχει Αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό και πρέπει η Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσει την ύπαρξή της. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει στα πόδια της την Αυτοδιοίκηση ως κύτταρο Δημοκρατίας, γιατί δεν θέλει διεκδικήσεις, δεν θέλει άλλη άποψη. Οι ελεύθερες δημοκρατικές φωνές, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, ενοχλούν αυτή την κυβέρνηση. Κάθε καθεστώς ενοχλείται όταν υπάρχουν δημοκρατικές λειτουργίες» είπεο Σωκράτης Φάμελλος και συνέχισε λέγοντας πως «η κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και υπερπλεονάσματα, αντί να δώσει τα 8 δισ. ευρώ που είναι νομοθετημένα στους Δήμους για τις λειτουργικές τους δαπάνες, επιλέγει να δίνει μόνο 2,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να έχουν χαμηλότερο επίπεδο ποιότητας ζωής και υψηλότερα δημοτικά τέλη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ακόμα πως «αν ο Δήμος δεν χρηματοδοτηθεί με το νομοθετημένο ποσό από τον προϋπολογισμό, σημαίνει ότι ο πολίτης θα έχει πιο βρόμικους δρόμους, λιγότερες κοινωνικές υπηρεσίες, ακριβότερα δημοτικά τέλη. Το μάρμαρο θα το πληρώσει ο πολίτης που φορολογείται επιπλέον ιδιαίτερα έντονα με έμμεσους φόρους, τους οποίους η Ευρώπη προτείνει να μειωθούν. Και το περιβάλλον θα υποβαθμιστεί και η κοινωνική συνοχή θα αμφισβητηθεί».

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που κατόρθωσε να βγάλει τη χώρα από τη χρεοκοπία, που αύξησε τους πόρους στην Αυτοδιοίκηση με τον Φιλόδημο, ενώ ξεκίνησε και τη στελέχωση των Δήμων με την προκήρυξη 3Κ. «Δεν θέλει η κυβέρνηση να δώσει πόρους στην Αυτοδιοίκηση και να έχει ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω» τόνισε επίσης και κατήγγειλε πως υπάρχουν δήμαρχοι που επειδή κάνουν κριτική στην κυβέρνηση, αποκλείστηκαν από χρηματοδοτήσεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, γιατί προσπαθεί να «φορτώσει» σκάνδαλα στην Αυτοδιοίκηση για να της αφαιρέσει αρμοδιότητες ενώ η ίδια είναι ο «καλύτερος πελάτης της Ευρωπαίας εισαγγελέως» και πλήττεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Αναφέρθηκε και στο ενεργειακό κόστος, και ειδικότερα στη ρήτρα αναπροσαρμογής της ΔΕΗ, η οποία έπληξε όλη την κοινωνία και οδήγησε σε χρεοκοπία τους Δήμους και τις ΔΕΥΑ, τόνισε πως άδειες για ΑΠΕ πρέπει να δίνονται μόνο για ενεργειακές κοινότητες και πως πρέπει να σταματήσει η χωροθέτηση ΑΠΕ σε περιοχές Natura 2000, άσκησε σφοδρή κριτική στη ΝΔ για την απουσία έργων αποθήκευσης ενέργειας και επανέλαβε τη σημασία που θα είχε και για τους ΟΤΑ μια ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο.

Στη συνάντηση, συμμετείχε ο βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Εσωτερικών Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης και ο συντονιστής του τμήματος Αυτοδιοίκησης Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ ενώ από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ συμμετείχε ο Πρόεδρος της Ένωσης και Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Α’ Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Β’ Αντιπρόεδρος και Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο Γενικός Γραμματέας και Δημ. Σύμβουλος Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, το Μέλος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, το Μέλος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Νεάπολης Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, το Μέλος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Καρύστου Ελευθέριος Ραβιόλος, το Μέλος του Δ.Σ. και Δημ. Σύμβουλος Αθηναίων Κώστας Ζαχαριάδης και το Μέλος του Δ.Σ. και Δημ. Σύμβουλος Αθηναίων Χρήστος Τεντόμας.

