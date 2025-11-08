Ο Δήμαρχος Αθηναίων συσπείρωσε όλη την αντιπολίτευση- Με την κυβέρνηση ο «πράσινος» δήμαρχος Αγίας Παρασκευής.

Σκούρα τα βρήκε η φιλοκυβερνητική πλειοψηφία στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, καθώς ο Χάρης Δούκας κατάφερε και συσπείρωσε σύσσωμη την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, το ψήφισμα που πρότεινε η παράταξη Δούκα συγκέντρωσε 89 ψήφους και αυτό που κατέθεσε η φιλοκυβερνητική παράταξη Κυρίζογλου συγκέντρωσε 92!

Με το ζόρι δηλαδή πέρασε το ψήφισμά της η φιλοκυβερνητική παράταξη που μέχρι τώρα διέθετε πολύ μεγάλη πλειοψηφία! Μόλις για 2 ψήφους! Στην ουσία μάλιστα είναι μειοψηφία, καθώς η Λαϊκή Συσπείρωση που πρόσκειται στο ΚΚΕ έλαβε 10 ψήφους. Η μια από τις δυο ψήφους μάλιστα φέρεται να προέρχεται από τον "πράσινο" δήμαρχο Αγίας

Παρασκευής που ψήφισε μαζί με τη φιλοκυβερνητική παράταξη!

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος Αθηναίων που ηγήθηκε της αντιπολιτευτικής προσπάθειας είναι ο μεγάλος κερδισμένος...

