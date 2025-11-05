Όταν πριν από τρία χρόνια η Ελλάδα, μέσω του τότε γγ του υπουργείου Εξωτερικών και μετέπειτα γενικού διευθυντή της ΝΔ, κ. Σμυρλή, έδωσε άδεια εξαγωγής του Predator...

Τις τελευταίες ημέρες δεκάδες βίντεο από τις θηριωδίες που εκτυλίσσονται στο Σουδάν κάνουν το γύρο του ελληνικού διαδικτύου. Βιασμοί, ακρωτηριασμοί, εκτελέσεις αμάχων, λεηλασίες και επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του εμφυλίου που μαίνεται στη χώρα της υποσαχάριας Αφρικής, αναγκάζοντας τον Πρωθυπουργό του Σουδάν Καμίλ Ιντρίς να απευθύνει έκκληση για διεθνείς ποινικές διώξεις στους παραστρατιωτικούς, με αφορμή τις φρικαλαιότητες στην πόλη Ελ Φάσερ.

Γιατί τα λέμε αυτά; Γιατί πριν από τρία χρόνια η Ελλάδα, μέσω του τότε γγ του Υπουργείου Εξωτερικών και μετέπειτα γενικού διευθυντή της ΝΔ, κ. Σμυρλή, έδωσε άδεια εξαγωγής του Predator στο Σουδάν. Μικρή σημασία έχει ποιο από τα δύο στρατόπεδα έχει στην κατοχή της το επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό παρακολουθήσεων, αλλά ότι υπάρχει και επιστρατεύεται στον εμφύλιο.

Αυτό που μένει, είναι πως η Ελλάδα με τον πλέον επίσημο τρόπο ενεπλάκη σε μία αιματηρή εμφύλια σύρραξη του Σουδάν και συνεπακόλουθα στις εν εξελίξει φρικαλαιότητες.

Ν.Α.