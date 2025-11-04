Καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη του Αλ Φασίρ στο Σουδάν, οι RSF άρχισαν να διαπράττουν δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σοκάρει ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το Σουδάν, που απεικονίζει ένοπλους να πυροβολούν άμαχους και να χαμογελούν στην κάμερα, στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φασέρ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην πόλη χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό ή ιατρική βοήθεια. Μετά από 18 μήνες πολιορκίας, βομβαρδισμών και λιμού, οι παραστρατιωτικές δυνάμεις της RSF ανέλαβαν τον έλεγχο του Ελ Φασέρ στις 26 Οκτωβρίου, εκτοπίζοντας το τελευταίο οχυρό του στρατού στη δυτική περιοχή Νταρφούρ του Σουδάν.

Μετά την κατάληψη της πόλης, ακολούθησαν εκτελέσεις, λεηλασίες, βιασμοί και άλλες φρικαλεότητες, που προκαλούν διεθνή κατακραυγή. Σε ένα τέτοιο σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας αντάρτης μαχητής φαίνεται να πυροβολεί έναν άοπλο άνδρα σε ένα χωράφι ενώ κάνει το σήμα της νίκης στην κάμερα.

Μετά τη δολοφονία, γυρνά στην κάμερα, χαμογελά και ποζάρει με έναν συναγωνιστή του, όπως φαίνεται στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Daily Mail.

Πάνω από 70.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τις 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, αλλά ελάχιστα είναι γνωστά για την τύχη σχεδόν 200.000 άλλων που πιστεύεται ότι παρέμειναν εκεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης και της πολιορκίας της πόλης από τους RSF. Ο ΟΗΕ δήλωσε την Παρασκευή ότι ο αριθμός των νεκρών από τις επιθέσεις των RSF μπορεί να είναι εκατοντάδες, ενώ οι Κοινές Δυνάμεις - οι οποίες είναι σύμμαχοι με τον στρατό του Σουδάν - κατηγόρησαν την παραστρατιωτική ομάδα ότι σκότωσε πάνω από 2.000 πολίτες.

Το Σουδάν βυθίστηκε σε μια φονική σύγκρουση στα μέσα Απριλίου 2023, όταν οι μακροχρόνιες εντάσεις για το μέλλον της χώρας μεταξύ των Σουδανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SAF) και του επικεφαλής της παραστρατιωτικής ανταρτικής ομάδας οδήγησαν σε εμφύλιο.

Ένα άλλο ανατριχιαστικό βίντεο απεικονίζει έναν άλλο παραστρατιωτικό να κάνει το σήμα νίκης στην κάμερα πριν πυροβολήσει έναν άνδρα που σέρνεται στο έδαφος.

Οι Κοινές Δυνάμεις δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι RSF «διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα εναντίον αθώων πολιτών, όπου περισσότεροι από 2.000 άοπλοι πολίτες εκτελέστηκαν και σκοτώθηκαν στις 26 και 27 Οκτωβρίου, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ωστόσο, έκτοτε μόνο μερικές χιλιάδες Σουδανοί έχουν φτάσει στον πλησιέστερο καταυλισμό για εκτοπισμένους, εγείροντας φόβους για δεκάδες χιλιάδες που μπορεί να είναι ακόμα παγιδευμένοι.

Η υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ δήλωσε την Κυριακή ότι εκτιμά ότι πάνω από 8.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από την πόλη το Σάββατο και την Κυριακή. Συνολικά 70.894 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τότε που οι RSF ανέλαβαν τον έλεγχο.

«Οι αριθμοί είναι ακόμα πολύ λίγοι. Δεν βλέπουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες που περιμέναμε. Αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη, θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να επιβιώσουν», δήλωσε στο Associated Pressο Σάσουατ Σαράφ, διευθυντής του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων για το Σουδάν, το οποίο διαχειρίζεται τον καταυλισμό.

Από τον Απρίλιο του 2023 πάνω από 40.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, αλλά οι ομάδες βοήθειας λένε ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να φτάσει τους 150.000. Ο πόλεμος έχει επίσης εκτοπίσει περισσότερους από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και έχει προκαλέσει φονικές επιδημίες.

Με πληροφορίες της Daily Mail