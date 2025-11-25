«Θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ, του Γκιόλια και των άλλων. Θα σε σκοτώσουμε με 19 σφαίρες», της έγραφαν.

Ούτε μία φορά δεν κλήθηκε από τη Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο της έρευνας για να καταθέσει, πρώην διευθύντρια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων της Ασφάλειας και πρώην πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Εγκληματολογικών Ινστιτούτων, Πηνελόπη Μηνιάτη η οποία είχε γίνει στόχος των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, τόσο μέσω της ΕΥΠ όσο και του predator.

«Εγώ το 2023 έμαθα επισήμως ότι είχα δεχθεί κακόβουλο λογισμικό. Ένας δημοσιογράφος με πήρε τηλέφωνο και με ενημέρωσε ότι ήμουν στη λίστα με τους παρακολουθούμενους. Εκείνη την εποχή είχα αποστρατευθεί. Έθεσα το κινητό μου στην Αρχή γιατί το θεώρησα πειστήριο, αλλά δεν το δέχτηκαν… Εγώ πάτησα και επέλεξα τους συνδέσμους. Το λέω αυτό γιατί το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Ζήση θεωρεί δεδομένο ότι μόνο δύο έχουν μολυνθεί και όλοι οι άλλοι είναι απόπειρες χωρίς να έχω κληθεί. Για τον εαυτό μου ενόρκως καταθέτω ότι δεν ήταν απόπειρα… ».

Η μάρτυρας η οποία εξήγησε στο δικαστήριο πως είχε ανοίξει τους συνδέσμους με τα επιμολυσμένα μηνύματα από το κακόβουλο λογισμικό predator, τόνισε πως ήταν υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ μέχρι και τρεις μήνες μετά την αποστρατεία της. Η επίσημη ενημέρωσή της πως είχε γίνει στόχος του Predator έγινε, με επιστολή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το καλοκαίρι του 2023.

«Μου εστάλησαν δύο μηνύματα. Το πρώτο 28.5.2021 από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ήταν ευχαριστήρια επιστολή. Και το δεύτερο, το Νοέμβριο 2021. Στο δεύτερο ήταν για το εμβόλιο που είχε όλα μου τα στοιχεία. Ήταν επιβεβαίωση ραντεβού, ξέρανε ακριβώς την ώρα και την ημέρα. Ήταν επιβεβαιωτικό μήνυμα. Μου είχαν στείλει κανονικό μήνυμα και μετά δεύτερο. Και το πρώτο και το δεύτερο, τα επέλεξα και τα άνοιξα, δηλαδή το κινητό μου μολύνθηκε», είπε η μάρτυρας προκαλώντας την απορία του προέδρου του δικαστηρίου για ποιο λόγο δεν αντέδρασε και δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια. «Περίμενα να με καλέσουν. Δεν έκανα κάτι και δεν υπέβαλα καμία έγκληση… Θεώρησα ότι είναι θέμα της Δικαιοσύνης», ήταν η απάντηση της μάρτυρος.

Εισαγγελέας: Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είστε αστυνομικός δεν κυνηγήσετε την επιμόλυνση και περιμένατε τη Δικαιοσύνη να σας καλέσει. Και μετά την αποστρατεία σας θα μπορούσατε να καλέσετε τον αρχηγό, ένα τηλέφωνο δρόμος ήταν

Μάρτυρας: Να του ζητήσω να κάνουν τι;

Εισαγγελέας: Να το ερευνήσουν ...

Μάρτυρας: Εγώ το 2023 έμαθα ότι είχα δεχθεί κακόβουλο λογισμικό. Έθεσα το κινητό μου στην Αρχή γιατί το θεώρησα πειστήριο, αλλά δεν το δέχτηκαν. Εγω για να σας πω την αλήθεια περίμενα να με καλέσει κάποιος. Όταν είδα ότι βγήκε το πόρισμα εξεπλάγην Περίμενα τη δικαιοσύνη.

Εισαγγελέας: Ο κύριος Κουκάκης που είναι δημοσιογράφος πήγε στο Τορόντο.

Μάρτυρας: Εγώ δεν είχα τα μέσα.

Εισαγγελέας:Αν δεν έχετε εσείς τα μέσα τότε ποιος; Είστε προϊσταμένη μιας νευραλγικής υπηρεσίας...

Μάρτυρας: Το ότι σήμερα είμαι εδώ εγώ το ζήτησα.

Οι απειλές

Μία ημέρα όμως πριν λάβει η μάρτυρας το πρώτο μολυσμένο μήνυμα από το predator, είχε δεχθεί και απειλητικό email στην υπηρεσία. «Έλεγε ότι υπήρχε συμβόλαιο θανάτου και ότι θα με σκοτώσουν με 19 σφαίρες…

Εάν συνεχίσεις έτσι θα έχεις την τύχη του Γκιόλια, του Καραϊβάζ και των άλλων. Εγώ θύμωσα. Η οικογένεια μου φοβήθηκε… Ενημέρωσα την υπηρεσία.

Εγώ ασχολούμαι με όλα τα αρχικά δεδομένα των ποινικών υποθέσεων. Ήμουν προϊσταμένη από το 2016. Είχα πολλές υποθέσεις», τόνισε.

Μεταξύ των υποθέσεων τις οποίες χειριζόταν στο νευραλγικό πόστο στο οποίο υπηρετούσε η κ. Μανιάτη ήταν και η υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Συνήγορος Υποστήριξη Κατηγορίας: Εσείς σήμερα κοιτώντας προς τα πίσω έχετε καταλήξει γιατί αποστρατευτήκατε;

Μάρτυρας: Όχι. Μπορώ να εικάζω χωρίς να είμαι σίγουρη. Διάφορες υποθέσεις που κάποιοι ενοχλήθηκαν…

Πρ:Μου κάνει εντύπωση και λόγω της θέσης σας ότι δεν κάνατε κάτι για να ερευνήσετε το θέμα της μόλυνσης του κινητού σας και περιμένατε τη δικαιοσύνη.

Μάρτυρας: Έχω μάθει να μην αντιδρώ με δημοσιεύματα. Άλλαξα κινητό την 1η Σεπτεμβρίου του 2025. Με τόσες αναβαθμίσεις χωρίς να είμαι ειδικός θεωρώ ότι ήταν πολύ δύσκολο.

Πολλές οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην κ. Μανιάτη και για την παρακολούθησή της από την ΕΥΠ.

Μάρτυρας: Όταν διάβασα το πόρισμα του εισαγγελέα που διενήργησε την έρευνα, διαπίστωσα ότι 18 μέρες πριν πάρω το πρώτο μήνυμα είχε ξεκινήσει η νόμιμη ή νομότυπη παρακολούθηση από τη ΕΥΠ

Πρόεδρος: Αναζητήσετε για ποιο λόγο ήσασταν στόχος από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Το έμαθα από το πόρισμα το 2024. Η μόνιμη αιτιολογία για αυτές τις υποθέσεις είναι λόγοι Εθνικής ασφάλειας. Διάβασα ότι η ΕΥΠ δεν δίνει περαιτέρω πληροφορίες. Όλη αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο, δικηγόρο και ψυχική φθορά..

Αλέξανδρος Διακόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν ήξερε για τις τηλεφωνικές υποκλοπές

Στη συνέχεια ως μάρτυρας εξετάστηκε ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, ο οποίος είχε υπηρετήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα σύμβουλος Εθνικής ασφάλειας του Πρωθυπουργού. Στην κατάθεσή του εξέφρασε την εκτίμηση πως ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τίποτα για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Αυτό είχε υποστηρίξει με σιγουριά μάλιστα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Πρόεδρος: Γνωρίζατε ότι το διάστημα αυτό είχε μεταφερθεί η ΕΥΠ υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Μάρτυρας: Από δημοσιεύματα. Δημοσιογραφικά.

Πρόεδρος: Στην κατάθεσή σας λέτε ότι είσαστε πεπεισμένος ότι ο πρωθυπουργος δεν είχε καμία ιδέα για την υπόθεση.

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εντύπωση που μου είχε μεταφέρει ο ίδιος. Η εκτίμησή μου είναι πως αν υπήρχε κάτι εγώ θα το διαιασθανόμου .

Εισαγγελέας: Δεν είναι περίεργο που δεν μάθατε για την μεταφορά της ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι .Εγώ είχα αλλά καθήκοντα.

Εισαγγελέας: Παρά το γεγονός ότι είχατε συνάντηση μια φορά την εβδομάδα με τον πρωθυπουργό μάθατε από τις εφημερίδες για τη μεταφορά της ΕΥΠ.

Μάρτυρας : Υπήρχε στεγανό.

Εισαγγελέας: Και τότε πως ξέρατε ότι ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα; Εδώ δεν σας είπε για τη μεταφορά αρμοδιότητας της ΕΥΠ θα σας έλεγε κάτι για την υπόθεση;

Μάρτυρας: Αυτή ήταν η εκτίμηση μου. Διαισθανόμουν οτι δεν γνωρίζει κάτι.

Εισαγγελέας: Αυτό είναι οξύμωρο. Δεν σας έλεγε τίποτα, αλλά από την επαφή σας όταν πίνετε τσάι με κουλουράκια σχηματίζετε αυτή την εντύπωση ...

Υπεράσπιση Κατηγορίας: Πώς ο άνθρωπος που ήταν στον πυρήνα ασφάλειας του πρωθυπουργού δεν μπήκε στη διαδικασία να ελέγξει το τηλέφωνο του;

Μάρτυρας: Δεν θεώρησα ότι άξιζε να μπω στον κόπο να το ψάξω. Δεν υπήρχε λόγος να το κάνω. Είχα ένα υπηρεσιακό τηλέφωνο το οποίο το παρέδωσα. Το προσωπικό μου τηλέφωνο δεν είχε τίποτα.

Ο μάρτυρας πάντως ανέφερε πως πιθανολογεί ότι ήταν και ο ίδιος υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ.