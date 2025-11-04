Οι ανάγκες της δημόσιας τηλεόρασης είναι κρίσιμες – απλώς κάποιοι το παράκαναν...

Μικρό… αναβρασμό προκάλεσε στους διαδρόμους της ΕΡΤ η πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο πλαίσιο της ενδοϋπουργικής κινητικότητας.

Η απόσπαση τριών δημοσιογράφων από κυβερνητικούς φορείς «ξίνισε» σε κάποιους όχι τόσο για τον αριθμό, όσο για τα –πρακτικά… χειρουργικά– κριτήρια που τέθηκαν: δεκαετής τηλεοπτική εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ για τις δύο θέσεις και αντίστοιχη δεκαετής εμπειρία σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα για την τρίτη θέση.

Όπως σχολιάζουν όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, οι απαιτήσεις μοιάζουν να φωτογραφίζουν πολύ συγκεκριμένα βιογραφικά, θυμίζοντας περισσότερο διαδικασία «στοχευμένης μεταγραφής» παρά ανοιχτού διαγωνισμού.

Είπαμε, οι ανάγκες της δημόσιας τηλεόρασης είναι κρίσιμες – απλώς κάποιοι το παράκαναν... Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία έως τις 10 Νοεμβρίου, οπότε και θα φανεί αν η λίστα υποψηφίων θα επιβεβαιώσει τη –διόλου διακριτική– συζήτηση που άνοιξε.

Ν.Α.