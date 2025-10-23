Απαντά στον πρωθυπουργό μιλώντας για κρίση δημοκρατίας και αξιοπιστίας των θεσμών.

Η εκδήλωση του "Κύκλου Ιδεών" με θέμα «το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις» πραγματοποιείται σε μια κατάμεστη αίθουσα, στο ξενοδοχείο King George, και ξεκίνησε με την προβολή αποσπάσματος από συνομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Διονύση Σαββόπουλο έναν χρόνο πριν.

Η δημοσιογράφος που συντονίζει τη συζήτηση, Νίκη Λυμπεράκη, θύμισε τι απάντησαν ο πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην άποψη που διατύπωσε ο Ευ. Βενιζέλος, ότι «η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη» (Ertnews, Γ. Κουβαράς), καλώντας τον να αναζητήσει το αδιέξοδο στην αντιπολίτευση γιατί η κυβέρνηση είναι σταθερή.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανήλθε σημειώνοντας ότι μετά τις επόμενες, μεθεπόμενες ή τρίτες εκλογές, θα έχουμε και πάλι κυβέρνηση, μονοκομματική ή συνεργασίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αίρονται τα αδιέξοδα της χώρας. Μίλησε για τις δυσκολίες επικοινωνίας του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο που δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση μεγάλων στρατηγικών.

Θύμισε ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, σε εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν χθες στην Πάτρα, μίλησε για κρίση δημοκρατίας, τονίζοντας ότι υπάρχει "κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, κρίση αντιπροσώπευσης, δυσλειτουργία της Δικαιοσύνης. κρίση λειτουργιών του κράτους που είναι ένα κράτος αποδυναμωμένης κυριαρχίας".

Στη συνέχεια, ανέλαβε ο Στράτος Φαναράς της Metron Analysis παρουσιάζοντας ποιοτικά στοιχεία δημοσκοπήσεων που δείχνουν πόσο χαμηλή είναι πλέον η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα και πόσο ισχυρό το αίτημα για πολιτική αλλαγή.

