Όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για το «μαξιλάρι» των 40 δισ. που άφησε στη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα 40 δισ. ευρώ του Τσίπρα μας έσωσαν στην πανδημία. Δεν θα είχαμε λεφτά για να σώσουμε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε εμβόλια, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ειδικότερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «…εάν οι τότε «κακοί», δήθεν προδότες και δήθεν γερμανοτσολιάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν έβαζαν την Πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον και δεν ψήφιζαν να μείνει η χώρα στην Ευρώπη, τότε, επί των ημερών του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάδα πιθανότατα θα ήταν εκτός Ευρώπης και για να το κάνουμε λίγο απλό στον κόσμο, όταν θα ερχόταν μετά από κάποια χρόνια μια πρωτοφανής υγειονομική κρίση, δεν θα είχαμε τα 40 δισ. (σσ αυτά που άφησε ο Τσίπρας) για να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι αυτό το ελάχιστο που έπαιρναν το μήνα για να επιβιώσουν. Δεν θα είχαμε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα εμβόλια, δεν θα μιλούσαμε για Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή για προληπτικές εξετάσεις».

Κάλλιο αργά παρά ποτέ κ. Εκπρόσωπε.

